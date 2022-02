Sci alpino, cambia l’orario della prova di discesa alle Olimpiadi: nuovo programma, tv e streaming (Di domenica 13 febbraio 2022) Continua a cambiare il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: dopo la cancellazione della prova cronometrata odierna della discesa femminile, quella prevista domani, lunedì 14 febbraio, è stata spostata in avanti di due ore ed è ora prevista alle ore 06.00 italiane. Per quello che sarà l’ultimo test prima della gara che assegnerà le medaglie, saranno in pista per l’Italia ben sette atlete: al via Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia e Francesca Marsaglia. L’ultima prova cronometrata della discesa femminile dello sci alpino alle ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Continua are ildello sciInvernali di Pechino 2022: dopo la cancellazionecronometrata odiernafemminile, quella prevista domani, lunedì 14 febbraio, è stata spostata in avanti di due ore ed è ora previstaore 06.00 italiane. Per quello che sarà l’ultimo test primagara che assegnerà le medaglie, saranno in pista per l’Italia ben sette atlete: al via Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia e Francesca Marsaglia. L’ultimacronometratafemminile dello sci...

