SCAFATI | STRADE DI SANGUE | SI COSTITUISCONO I LADRI DELL’AUTO KILLER

(Di domenica 13 febbraio 2022) di Pina Ferro Avrebbero voluto anche fermarsi dopo l’incidente ma sarebbero stati accerchiati dal alcune persone e a questo punto sono scappati via a piedi. E’ quanto avrebbero detto ai carabinieri di Torre Annunziata i due giovani oplontini che a bordo di un’auto rubata a Nocera Inferiore avevano travolto Marcello Panariello uccidendolo e ferendo gravemente l’amico che era in sella allo scooter con la vittima. Si sono costituiti ai carabinieri di Torre Annunziata nel cuore della notte di ieri, qualche ora dopo il drammatico sinistro accaduto all’imbocco della 268 (in territorio di). Il 24enne che era al lato passeggero (Francesco Fiorente) che risponde di furto e ricettazione mentre è accusato dI omicidio stradale (più omissione di soccorso e furto di auto e ricettazione) il giovane di 22 anni Francesco Falanga, sempre di Torre Annunziata. Entrambi al momento ...

Advertising

tvoggi : SCAFATI: AUTO FINISCE CONTRO UNA MOTO, MUORE 22ENNE Ancora un tragico incidente stradale lungo le strade del Salern… -

Ultime Notizie dalla rete : SCAFATI STRADE

Cronache Salerno

. Ancora sangue sulledella provincia di Salerno : in serata un ragazzo di appena 22 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nei pressi della 268 di. Stando ad una prima ...MILANO - Tutte ledel calcio italiano, almeno per ora, portano a Milano . La classifica del campionato dice che ...00 Aston Villa - Leeds United 3 - 3 BASKET - SERIE A2 20:00 Latina -89 -...Emergono dettagli sull’incidente avvenuto a Scafati in cui è morto Marcello Panariello, ragazzo di 22 anni che ha perso la vita nel sinistro stradale avvenuto all’altezza dell’uscita della SS268. Un ...Un incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nella serata di ieri, venerdì 11 febbraio, a Scafati, nella provincia di Salerno: la vittima è un giovane del posto, Marcello Panariello, di ...