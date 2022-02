Sassuolo-Roma, Carnevali: “Frattesi ha delle offerte. Berardi? Vorremmo tenerlo ma…” (Di domenica 13 febbraio 2022) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato prima del match contro la Roma ai microfono di Dazn. Ecco le sue parole, partendo dalle parole su Frattesi, acquistato proprio dalla Roma (che conserva il 30% sull’eventuale futura rivendita): “Fa parte di un accordo che abbiamo fatto tanti anni fa. Abbiamo creduto nel ragazzo, ricordo benissimo che la Roma non era intenzionata a cederlo, poi trovammo l’accordo. Speriamo che continui così, si sta dimostrando un giocatore importante. Ci sono delle richieste, è vero, ma oggi è importante valutare la sua prestazione e dargli il tempo di crescere perché è giovane e deve dimostrare ancora tanto. Berardi?“Nel calcio pensare al futuro è complicato. E’ normale che i calciatori nati con ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) L’amministratore delegato del, Giovanni, ha parlato prima del match contro laai microfono di Dazn. Ecco le sue parole, partendo dalle parole su, acquistato proprio dalla(che conserva il 30% sull’eventuale futura rivendita): “Fa parte di un accordo che abbiamo fatto tanti anni fa. Abbiamo creduto nel ragazzo, ricordo benissimo che lanon era intenzionata a cederlo, poi trovammo l’accordo. Speriamo che continui così, si sta dimostrando un giocatore importante. Ci sonorichieste, è vero, ma oggi è importante valutare la sua prestazione e dargli il tempo di crescere perché è giovane e deve dimostrare ancora tanto.?“Nel calcio pensare al futuro è complicato. E’ normale che i calciatori nati con ...

Advertising

the88tips : ?????? | Sassuolo Calcio x Roma Bet: Under 3.5 Goals Odd: 1.45 - sportface2016 : #Sassuolo-#Roma, #Carnevali: “#Frattesi ha delle offerte. #Berardi? Vorremmo tenerlo ma…” - Footballmatchs2 : RT @Footballmatchs2: Sassuolo VS AS Roma Live Stream - romanewseu : Inizia la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Roma, seguila con noi: - footballive15 : RT @footballive15: Sassuolo VS AS Roma Live Stream -