Sassuolo-Roma 2-2 | giallorossi salvi al fotofinish

(Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) –pareggiano per 2-2 in un match della 25/a giornata di Serie A disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al vantaggio giallorosso al 46? del primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Abraham replicano un autogol di Smalling al 47? e Traoré al 73?. Dal 78? neroverdi in dieci per l’espulsione di Ferrari per doppia ammonizione e la squadra di Mourinho ne approfitta trovando il pari con Cristante al 94?. In classifica i capitolini sono settimi con 40 punti, mentre gli emiliani sono dodicesimi a quota 30. Funweek.

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, la Roma non va oltre il 2 - 2 contro il Sassuolo, al "Mapei Stadium" e rimedia il primo pareggio esterno in questa stagione in campionato. La quinta rete in carriera ai neroverdi di Cristante permette ... Sassuolo 2 - 2 (primo tempo 0 - 1) Marcatori: 45' + 1' p.t. Abraham (R, rig.), 2' s.t. Rui Patricio (aut.), 28' s.t. Traorè (S), 45' + 4' s.t. Cristante (R) Assist: 28' s.t. Berardi (S), 45' + ... Sassuolo e Roma si dividono la posta pareggiando per 2-2 al termine di una gara ricca di emozioni. Oltre a quello che farà discutere in sede di post partita per le decisioni dell'arbitro Guida che ha ... La Roma accusa il colpo: lentamente la manovra offensiva ospite evapora, lasciando spazio alle iniziative dei neroverdi, rinvigoriti invece a loro volta dalla rete, pur fortunosa. A suonare la carica, ...