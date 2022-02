Sassuolo-Roma 2-2 | giallorossi salvi al fotofinish

Leggi su italiasera

(Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) –pareggiano per 2-2 in un match della 25/a giornata di Serie A disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al vantaggio giallorosso al 46? del primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Abraham replicano un autogol di Smalling al 47? e Traoré al 73?. Dal 78? neroverdi in dieci per l’espulsione di Ferrari per doppia ammonizione e la squadra di Mourinho ne approfitta trovando il pari con Cristante al 94?. In classifica i capitolini sono settimi con 40 punti, mentre gli emiliani sono dodicesimi a quota 30. L'articolo proviene da Italia Sera.