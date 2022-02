SARNO, MEDICO A LAVORO PER 25 ORE DI FILA: “E’ UN MASSACRO” (Di domenica 13 febbraio 2022) di Pina Ferro L’emergenza personale al pronto soccorso di SARNO viene evidenziata da un MEDICO che ha lavorato per oltre 25 ore consecutive in ospedale. Si sfoga sui social Ernesto Odierna che lavora al pronto soccorso del Martiri del Villa Malta dove esiste una gravissima carenza di personale. “Sono alla 25esima ora consecutiva- ha scritto dopo una giornata di duro LAVORO-. Questo al pronto soccorso è il LAVORO più massacrante dal punto di vista fisico, psichico ed emotivo, di responsabilità enorme. E tutto questo a 20 euro all’ora, senza malattie pagate o incentivi e senza tredicesima. Io non ho più una vita sociale”, dice Odierna. Quando esce dal posto di LAVORO ha bisogno di riposarsi e quando finisce di riposare torna di nuovo a LAVORO. Sua moglie gli dice : “Nessuno ti ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 13 febbraio 2022) di Pina Ferro L’emergenza personale al pronto soccorso diviene evidenziata da unche ha lavorato per oltre 25 ore consecutive in ospedale. Si sfoga sui social Ernesto Odierna che lavora al pronto soccorso del Martiri del Villa Malta dove esiste una gravissima carenza di personale. “Sono alla 25esima ora consecutiva- ha scritto dopo una giornata di duro-. Questo al pronto soccorso è ilpiù massacrante dal punto di vista fisico, psichico ed emotivo, di responsabilità enorme. E tutto questo a 20 euro all’ora, senza malattie pagate o incentivi e senza tredicesima. Io non ho più una vita sociale”, dice Odierna. Quando esce dal posto diha bisogno di riposarsi e quando finisce di riposare torna di nuovo a. Sua moglie gli dice : “Nessuno ti ...

