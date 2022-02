Sarah Altobello contro Soleil | “Non ha mai studiato e si è diplomata come attrice | ho contattato la scuola”

Advertising

LaMammaN1 : - infoitcultura : Soleil Sorge, accusa choc fuori dal GF Vip da Sarah Altobello: 'Dice bugie' -

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Altobello

Si tratta di, meglio nota come la 'sosia' di Melania Trump, con la quale ha partecipato all'Isola dei Famosi. Qui le due sono diventate amiche, ma al termine del programma pare che ...contro l'ex amica Soleil Sorge Si tratta di, meglio nota come la 'sosia' di Melania Trump, la quale si è tolta una serie di sassolini dalle scarpe sul conto di ...Qualcosa all’interno del suo curriculum infatti, sembra non rispecchiare la verità e a svelarlo è la sua amica Sarah Altobello. Quest’ultima ha avuto la possibilità di conoscere Soleil durante la loro ...(Grande Fratello) Sarah Altobello ha condiviso con Soleil Sorge l’esperienza all’Isola dei Famosi nel 2019, ma ora ha qualcosa da rimproverarle. Sarah Altobello è sicura che Soleil non abbia mai ...