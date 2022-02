Santa Croce Camerina | Pierò Mandarà si candida a sindaco

(Di domenica 13 febbraio 2022) Piero, presidente in carica del Consiglio comunale di, comunica ufficialmente la decisione di scendere in campo per le prossime elezioni Amministrative. “Mi candido a– dice–. Ho riflettuto a lungo su questa scelta. A risultare decisivi sono stati l’affetto e l’incitamento ricevuti da amici e simpatizzanti, che nel corso delle ultime settimane hanno immaginato insieme a me una proposta di città per il futuro, individuando nella mia persona la sintesi di un progetto che ci accomuna. E che va ben oltre le ideologie e le inclinazioni politiche – perfettamente legittime – di ognuno. L’obiettivo è lavorare per il bene della città. Metto la mia esperienza amministrativa a disposizione di, consapevole ...

WomaSilvana : RT @zaiapresidente: ????? UNA FOTO DEL VENETO SUL TETTO DEL MONDO! ????? ?? 'Lake of Ice', la foto scattata sul Lago di Santa Croce dall’avv… - ragusaoggi : #ragusa | Santa Croce Camerina: Piero Mandarà si candida a sindaco - leadintogold : ?????? Un'alba ricca di rosa da Piazza San Marco - Atuttocalciotv : Santa Croce riprende con la stessa grinta: battuto Casemolino in rimonta - Vincenz01187115 : RT @Vincenz01187115: @Rosy26008342 Sono nato a dieci metri dal mare. Barletta (Puglia) La città più bella al mondo. Storia (canne della ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Croce

RagusaOggi

Piero Mandarà, presidente in carica del Consiglio comunale diCamerina, comunica ufficialmente la decisione di scendere in campo per le prossime elezioni Amministrative. "Mi candido a sindaco " dice Mandarà ". Ho riflettuto a lungo su questa scelta. ......sono intervenuti i militi dellaBianca. Un uomo di circa 30 anni trovato in forte stato di agitazione e nervosismo, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale...Piero Mandarà, presidente in carica del Consiglio comunale di Santa Croce Camerina, comunica ufficialmente la decisione di scendere in campo per le prossime elezioni Amministrative. “Mi candido a ...Teatro dell'accaduto via Roverate a Santa Croce Bigolina, frazione di Cittadella: come riporta "Il Gazzettino" i coniugi erano in casa quando hanno sentito dei forti colpi provenire dalla camera da ...