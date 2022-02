San Valentino royal: i regali del principe Filippo alla regina Elisabetta (Di domenica 13 febbraio 2022) La regina Elisabetta celebrerà domani il suo primo San Valentino senza il suo amato marito, il principe Filippo. Dopo averlo avuto la proprio fianco per ben 73 anni, infatti, la Sovrana ha dovuto rinunciare alla sua presenza lo scorso aprile, quando si è spento alla soglia dei 100 anni di età. Secondo ciò che ha rivelato una fonte vicina al Palazzo, nonostante l’età la coppia si scambiava piccoli doni per la Festa degli Innamorati. E il duca di Edimburgo era molto bravo a trovare oggetti utili e creativi per la moglie. Il principe Filippo stupiva sempre la regina Elisabetta con “regali romantici e utili“ La regina Elisabetta ed il ... Leggi su velvetmag (Di domenica 13 febbraio 2022) Lacelebrerà domani il suo primo Sansenza il suo amato marito, il. Dopo averlo avuto la proprio fianco per ben 73 anni, infatti, la Sovrana ha dovuto rinunciaresua presenza lo scorso aprile, quando si è spentosoglia dei 100 anni di età. Secondo ciò che ha rivelato una fonte vicina al Palazzo, nonostante l’età la coppia si scambiava piccoli doni per la Festa degli Innamorati. E il duca di Edimburgo era molto bravo a trovare oggetti utili e creativi per la moglie. Ilstupiva sempre lacon “romantici e utili“ Laed il ...

