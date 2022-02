San Valentino | leggende e storie dal mondo

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 13 febbraio 2022) Oggi si celebra l’amore, oggi si celebra il giorno più sdolcinato dell’anno!!! Siete pronti? Io no. Mai stata (pronta in generale, il 14 febbraio veramente mai). Non so cosa sia per voi, ma per me Sannon è mai stata una festa da festeggiare. Diciamo che non la sento una festa. Ecco. Il mio carattere da Grinch tutto l’anno sicuramente non aiuta, in ogni caso cerco di trovare il lato positivo di questa ricorrenza. Tanto per cominciare rimedierò sicuramente della cioccolata. E questa è sempre un’ottima cosa. Anche se sono a dieta, ma in fondo, mezzo chilo di cioccolata in un giorno non ha mai ucciso nessuno! Forse riceverò dei fiori, ma non credo. Mio marito si ricorda al massimo il giorno dell’anniversario, e già questo richiede uno sforzo notevole per il genere maschile…non mi sembra il caso di pretendere di più. Negli anni questa ricorrenza mi ...