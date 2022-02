San Valentino, il regalo super romantico di Ben Affleck a Jennifer Lopez (Di domenica 13 febbraio 2022) L'attore ha creato un video sulla base dell'originale della nuova canzone di JLo «On my way» montando le loro immagini insieme, da quel giorno di 20 anni fa in cui la coppia si innamorò sul set di un film ad oggi Leggi su vanityfair (Di domenica 13 febbraio 2022) L'attore ha creato un video sulla base dell'originale della nuova canzone di JLo «On my way» montando le loro immagini insieme, da quel giorno di 20 anni fa in cui la coppia si innamorò sul set di un film ad oggi

Advertising

Agenzia_Ansa : Le autorità sanitarie in Thailandia hanno invitato tutti gli innamorati che festeggeranno a San Valentino a 'tenere… - repubblica : San Valentino, ecco perché il maritozzo con la panna è il vero dolce degli innnamorati [di Valentina Lupia] - StefanoGuerrera : non è la perturbazione di San Valentino, sono io che apro le finestre del mio cuore per far cambiare aria - vaneverdiani : RT @Masse78: Vi sblocco un ricordo: La frase scritta ogni anno sulla Smemoranda il 14 febbraio: “San Valentino, la festa di ogni cretino c… - conte_ssa23 : RT @TRAVELLER368: Io non festeggerò San Valentino ma auguri a tutti i veri innamorati che possa essere una gran bella serata. W l’amore è c… -