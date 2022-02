San Valentino a quattro zampe: nuove idee da Pupakiotti (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella collezione Premium, troviamo questo prezioso collare, caratterizzato da un ulteriore supporto in pelle doppio strato che garantisce maggiore resistenza e comfort al cane, creando armonia e riconoscibilità del design Pupakiotti. Il collare è un prodotto di pelletteria luxury, particolarmente curato nei dettagli, vera pelle doppio strato, internamente foderato in morbida pelle, bordi tinti, timbri a caldo, selezionati accessori metallici placcati oro. Coordinabile con guinzaglio e con il papillon-fiocco in pelle. Per aggiungere un tocco romantico alla pettorina, si può scegliere il colore preferito e poi selezionare le applicazioni preziose in Swarowski. L’applicazione è disponibile su qualsiasi linea di pettorine (basic, premium, precious). Perfetto per un San Valentino a quattro zampe è il fiocco rosso da ... Leggi su lopinionista (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella collezione Premium, troviamo questo prezioso collare, caratterizzato da un ulteriore supporto in pelle doppio strato che garantisce maggiore resistenza e comfort al cane, creando armonia e riconoscibilità del design. Il collare è un prodotto di pelletteria luxury, particolarmente curato nei dettagli, vera pelle doppio strato, internamente foderato in morbida pelle, bordi tinti, timbri a caldo, selezionati accessori metallici placcati oro. Coordinabile con guinzaglio e con il papillon-fiocco in pelle. Per aggiungere un tocco romantico alla pettorina, si può scegliere il colore preferito e poi selezionare le applicazioni preziose in Swarowski. L’applicazione è disponibile su qualsiasi linea di pettorine (basic, premium, precious). Perfetto per un Sanè il fiocco rosso da ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le autorità sanitarie in Thailandia hanno invitato tutti gli innamorati che festeggeranno a San Valentino a 'tenere… - repubblica : San Valentino, ecco perché il maritozzo con la panna è il vero dolce degli innnamorati [di Valentina Lupia] - StefanoGuerrera : non è la perturbazione di San Valentino, sono io che apro le finestre del mio cuore per far cambiare aria - pesciperlavita : copio e lo faccio anche ioo ??questa è la mia valentines box?? rispondi e lascia un messaggio per me (qualsiasi cosa… - MyriLoveMiry : Che bello, domani è San Valentino. -