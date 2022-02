San Valentino | 5 idee gourmet per gli appassionati di cibo

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 13 febbraio 2022) Che sia una cena fuori o a domicilio, un weekend all’insegna del cioccolato o un dolce preparato in casa: ilè sempre un ottimo alleato per San. Per questo, in occasione della festa dedicata agli innamorati, ecco alcuneregalo “” per stupire – e addolcire – il/la partner. Eurochocolate tra le montagne: la meta ideale per i golosi viaggiatori Per i golosi viaggiatori, il regalo più bello per Sanè un weekend sull’Altopiano della Paganella: in Dolomiti Paganella dall’11 al 14 febbraio si svolge infatti Eurochocolate, il festival internazionale dedicato al cioccolato che per quattro giorni riempirà il territorio di eventi, live cooking show e incontri con i grandi nomi della pasticceria. Tantissime le attività per gli innamorati: dalle degustazioni alle “Maxi ...