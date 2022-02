Salvini posta su TikTok l’esito del tampone: “Buona domenica, finalmente dopo 10 giorni sono negativo” (Di domenica 13 febbraio 2022) Il leader della Lega Matteo Salvini dopo 10 giorni di quarantena posta sui suoi canali social la notizia del tampone negativo: “E dopo 10 giorni chiuso in casa finalmente oggi… Buona domenica, Amici!” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Il leader della Lega Matteo10di quarantenasui suoi canali social la notizia del: “E10chiuso in casaoggi…, Amici!” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Salvini posta su TikTok l’esito del tampone: “Buona domenica, finalmente dopo 10 giorni sono negativo” - evilardi : RT @OrioliPaolo: @evilardi Li citano ovunque, Salvini posta le foto sui social, si vendono come madre e padre di famiglia... e poi la gente… - OrioliPaolo : @evilardi Li citano ovunque, Salvini posta le foto sui social, si vendono come madre e padre di famiglia... e poi l… - MarcoZonta1902 : @borghi_claudio @LucaSovranista @Raffaele755 @donnie_darko82 ... Lasciapassare per poter lavorare e mangiare, per p… - MovArtGarbaMi : @matteorenzi 'felice che si vada a processo ' Ma poi denuncia i pm che hanno fatto richiesta di tinvio a giudizio.… -