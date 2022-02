Salto con gli sci, Pechino 2022. Le sei nazioni dell’Esarchia pronte a darsi battaglia nella prova a squadre maschile (Di domenica 13 febbraio 2022) L’ultimo titolo assegnato dal Salto con gli sci ai Giochi di Pechino 2022 sarà quello della prova a squadre maschile. Questa competizione è stata ideata a inizio anni ’80 e ha fatto il proprio ingresso nel programma a Cinque cerchi a partire dall’edizione di Calgary 1988, disputandosi da sempre su trampolino grande. La gara ha però cambiato connotati nel corso del tempo, poiché originariamente esistevano gli scarti. Infatti fino al 1992 in ognuna delle due serie venivano considerati solo i migliori tre punteggi di ogni quartetto. Si trattava di un escamotage per consentire la partecipazione anche a Paesi che potevano schierare solamente tre atleti. Tale dinamica è stata abolita a partire dal 1994, mentre sino al 2002 tutte le squadre iscritte partecipavano sia alla ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) L’ultimo titolo assegnato dalcon gli sci ai Giochi disarà quello della. Questa competizione è stata ideata a inizio anni ’80 e ha fatto il proprio ingresso nel programma a Cinque cerchi a partire dall’edizione di Calgary 1988, disputandosi da sempre su trampolino grande. La gara ha però cambiato connotati nel corso del tempo, poiché originariamente esistevano gli scarti. Infatti fino al 1992 in ognuna delle due serie venivano considerati solo i migliori tre punteggi di ogni quartetto. Si trattava di un escamotage per consentire la partecipazione anche a Paesi che potevano schierare solamente tre atleti. Tale dinamica è stata abolita a partire dal 1994, mentre sino al 2002 tutte leiscritte partecipavano sia alla ...

