Salernitana | le pagelle di CM | Sepe decisivo | per Bonazzoli un gol che sa di derby

Advertising

SalernoSport24 : #SerieA, le #pagelle per i granata di Stefano Colantuono in #GENSAL: Bonazzoli risponde a Destro - f_torrente01 : Le pagelle di Genoa-Salernitana, terminata 1-1: bene Portanova e Destro, delude Dragusin. | @Ftbnews24… - pianetagenoa : Genoa-Salernitana, pagelle: cuore Sturaro, due errori pesanti di Destro - - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Voti Genoa-Salernitana 1-1: Pagelle Ufficiali Fantacalcio (Serie A 2021-22) - Grifoman1 : Voti Genoa-Salernitana 1-1: Pagelle Ufficiali Fantacalcio (Serie A 2021-22) -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana pagelle

Che può fare?) Ekuban 7: contro la, in Coppa Italia, trovò la sua fin qui unica rete in rossoblù. Oggi crea l'azione che porta al vantaggio di Destro e nel finale fa lo stesso, ma con ...Gli highlights e le azioni salienti di Genoa -1 - 1 , match della venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Alla rete iniziale di ...Le pagelle, i voti e il tabellino di Genoa-Salernitana 1-1, match della venticinquesima giornata di Serie A. Lo scontro salvezza non accontenta nessuno e non smuove i bassifondi. Finisce 1-1 al ...Vasquez 5 – Verdi è un cattivo cliente, infatti propizia il pareggio (58' Cambiaso 6 – Il suo salvataggio sul filtrante di Verdi al 73' vale la partita) Badelj 5 – Una sola giocata illuminante, troppo ...