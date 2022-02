Sale la protesta in Francia, a Parigi i manifestanti No Vax e anti Green Pass (Di domenica 13 febbraio 2022) hanno assediato il centro della Capitale. La polizia ha infatti intercettato almeno 500 veicoli che hanno provato a entrare a Parigi, sfidando il divieto, per partecipare alle proteste contro le restrizioni anti-Covid denominate «Convoglio della libertà» e ispirate a quelle dei camionisti in Canada. Ispirati dalle manifestazioni del “Freedom Convoy” in Canada, gli automobilisti hanno sventolato bandiere francesi e suonato il clacson a dispetto dell’ordine della polizia di non entrare in città.Nel frattempo, 2.000-3.000 persone hanno marciato in una manifestazione separata e autorizzata a Parigi contro le restrizioni del Covid e contro il calo del tenore di vita a causa dell’aumento dell’inflazione.Un clima incandescente a meno di due mesi dalle elezioni presidenziali, con il governo del presidente Emmanuel Macron deciso a impedire che le proteste possano estendersi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) hanno assediato il centro della Capitale. La polizia ha infatti intercettato almeno 500 veicoli che hanno provato a entrare a Parigi, sfidando il divieto, per partecipare alle proteste contro le restrizioni-Covid denominate «Convoglio della libertà» e ispirate a quelle dei camionisti in Canada. Ispirati dalle manifestazioni del “Freedom Convoy” in Canada, gli automobilisti hanno sventolato bandiere francesi e suonato il clacson a dispetto dell’ordine della polizia di non entrare in città.Nel frattempo, 2.000-3.000 persone hanno marciato in una manifestazione separata e autorizzata a Parigi contro le restrizioni del Covid e contro il calo del tenore di vita a causa dell’aumento dell’inflazione.Un clima incandescente a meno di due mesi dalle elezioni presidenziali, con il governo del presidente Emmanuel Macron deciso a impedire che le proteste possano estendersi ...

