Russia-Ucraina, venti di guerra: se invadete l’Ucraina la pagherete cara (Di domenica 13 febbraio 2022) Gli Stati Uniti non vedono un cambio fondamentale di scenario in Ucraina dopo la telefonata tra Joe Biden e Vladimir Putin. Lo afferma un funzionario della Casa Bianca, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, dopo il colloquio telefonico, il primo dal 30 dicembre, fra i due leader. Joe Biden “è stato chiaro” con Vladimir Putin e ha detto al presidente russo che se la Russia dovesse invadere l’Ucraina gli Stati Uniti e gli alleati risponderanno in modo “deciso” e imporranno “costi severi” a Mosca. Lo afferma la Casa Bianca. La telefonata era iniziata alla 11.04 locali, ore 17.04 italiane. La telefonata è stata organizzata ieri. Mosca aveva inizialmente suggerito lunedì ma la Casa Bianca ha spinto per oggi e la Russia alla fine ha accettato. Per il Cremlino, Putin e Biden hanno concordato di proseguire il ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 13 febbraio 2022) Gli Stati Uniti non vedono un cambio fondamentale di scenario indopo la telefonata tra Joe Biden e Vladimir Putin. Lo afferma un funzionario della Casa Bianca, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, dopo il colloquio telefonico, il primo dal 30 dicembre, fra i due leader. Joe Biden “è stato chiaro” con Vladimir Putin e ha detto al presidente russo che se ladovesse invadere l’gli Stati Uniti e gli alleati risponderanno in modo “deciso” e imporranno “costi severi” a Mosca. Lo afferma la Casa Bianca. La telefonata era iniziata alla 11.04 locali, ore 17.04 italiane. La telefonata è stata organizzata ieri. Mosca aveva inizialmente suggerito lunedì ma la Casa Bianca ha spinto per oggi e laalla fine ha accettato. Per il Cremlino, Putin e Biden hanno concordato di proseguire il ...

