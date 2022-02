Rugby, TOP10 2022: le Fiamme Oro vincono il derby di Roma, Rovigo passa a Colorno (Di domenica 13 febbraio 2022) I due posticipi della 13ma giornata del TOP10 2021-2022 di Rugby premiano le Fiamme Oro, che vincono il derby di Roma passando per 28-33 contro la Lazio, ed il Rovigo, che batte in trasferta il Colorno per 26-33 ed aggancia proprio gli odierni avversari al terzo posto, pur avendo giocato tre partite in meno. Peroni TOP10 – XIII giornata 13.02.22 – ore 19 – diretta Rai Sport Transvecta Calvisano v ValoRugby Emilia 26-13 (4-0)12.02.22 – ore 14.00 Sitav Lyons v Rugby Viadana 1970 21-22 (1-4)ore 15.00 Petrarca Rugby v Mogliano Rugby 1969 42-10 (5-0)13.02.22 – ore 12.30Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) I due posticipi della 13ma giornata del2021-dipremiano leOro, cheildindo per 28-33 contro la Lazio, ed il, che batte in trasferta ilper 26-33 ed aggancia proprio gli odierni avversari al terzo posto, pur avendo giocato tre partite in meno. Peroni– XIII giornata 13.02.22 – ore 19 – diretta Rai Sport Transvecta Calvisano v ValoEmilia 26-13 (4-0)12.02.22 – ore 14.00 Sitav Lyons vViadana 1970 21-22 (1-4)ore 15.00 Petrarcav Mogliano1969 42-10 (5-0)13.02.22 – ore 12.30Lazio1927 vOro ...

Advertising

onrugby_it : L'antipasto al pomeriggio di rugby è servito - PiacenzaPress : Top10 – Rugby Lyons, che sconfitta crudele! Ledesma sbaglia l’ultimo calcio e Viadana vince 21-22 - Rugbymeet : Calvisano torna a sorridere, battuto il Valorugby Il doppio giallo costa caro ai reggiani #Top10 #rugby - AliciaHermosa7 : [LIVE] 2022 ITALY Top10 Rugby Cammi Calvisano vs Emilia | [Stream Now] : - gormagomedov : [LIVE] 2022 ITALY Top10 Rugby Cammi Calvisano vs Emilia | [Stream Now] : -