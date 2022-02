Roma, trova il portafogli nel supermercato e lo riconsegna: «C’erano 1.800 euro dentro, vorrei rintracciarla per ringraziarla» (Di domenica 13 febbraio 2022) Ha trovato un portafogli con ben 1.800 euro nel parcheggio di un supermercato a Roma e lo ha consegnato al Direttore del punto vendita. Così il legittimo proprietario è potuto tornarne in possesso: ora però ha voluto lanciare un messaggio sui social per rintracciare l’onesta cittadina al fine di ringraziarla per il suo gesto. Leggi anche: Perde il portafoglio con 500euro ma una donna lo trova e lo porta alla Polizia: «Gesto che mi ha toccato il cuore» Roma, ritrova il suo portafoglio con 1.800 euro dentro grazie ad un’onesta signora La storia arriva dall’IdRomarket di Ponte Pisano, situato lungo l’omonima via della Capitale. Abbiamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 febbraio 2022) Hato uncon ben 1.800nel parcheggio di une lo ha consegnato al Direttore del punto vendita. Così il legittimo proprietario è potuto tornarne in possesso: ora però ha voluto lanciare un messaggio sui social per rintracciare l’onesta cittadina al fine diper il suo gesto. Leggi anche: Perde ilo con 500ma una donna loe lo porta alla Polizia: «Gesto che mi ha toccato il cuore», riil suoo con 1.800grazie ad un’onesta signora La storia arriva dall’Idrket di Ponte Pisano, situato lungo l’omonima via della Capitale. Abbiamo ...

