Roma, terribile incidente a Tor Bella Monaca: si schianta contro il cartellone pubblicitario, morto 41enne (Di domenica 13 febbraio 2022) Tremendo incidente ieri sera poco dopo le 22:00 sul vialone di Tor Bella Monaca, all'altezza dell'ipermercato Pewex. Un uomo di 41 anni, per ragioni ancora al vaglio, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, ed è andato a sbattere contro il cartellone pubblicitario del supermercato. Il palo si è piegato in sé stesso ed è entrato nell'abitacolo, andando a colpire il conducente, che non ha avuto scampo. incidente mortale viale di Tor Bella Monaca Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare la parte superiore dell'auto per poter estrarre l'uomo dall'interno della vettura e consegnarlo ai sanitari del 118 nel frattempo giunti sul luogo dell'incidente. Ma i sanitari ...

