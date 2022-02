Roma, martedì la ripresa degli allenamenti: El Shaarawy da valutare (Di domenica 13 febbraio 2022) La Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria nella giornata di martedì. Josè Mourinho, infatti, ha concesso un giorno di riposo alla squadra dopo il pareggio per 2-2 in trasferta contro il Sassuolo. Tra meno di quarantotto ore i giallorossi inizieranno a preparare la prossima sfida di campionato contro il Verona di Ivan Juric, che quest’oggi è apparso in forma smagliante contro l’Udinese al Bentegodi. Il match è in programma per sabato prossimo (19 febbraio) alle ore 18:00 presso lo stadio Olimpico. Tra le fila capitoline saranno da valutare le condizioni di Stephan ElShaarawy. Quest’ultimo oggi non è stato convocato per l’incontro del Mapei. Il motivo è un fastidio al polpaccio sinistro, che non ha consentito al Faraone neppure di accomodarsi in panchina. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Latornerà ad allenarsi a Trigoria nella giornata di. Josè Mourinho, infatti, ha concesso un giorno di riposo alla squadra dopo il pareggio per 2-2 in trasferta contro il Sassuolo. Tra meno di quarantotto ore i giallorossi inizieranno a preparare la prossima sfida di campionato contro il Verona di Ivan Juric, che quest’oggi è apparso in forma smagliante contro l’Udinese al Bentegodi. Il match è in programma per sabato prossimo (19 febbraio) alle ore 18:00 presso lo stadio Olimpico. Tra le fila capitoline saranno dale condizioni di Stephan El. Quest’ultimo oggi non è stato convocato per l’incontro del Mapei. Il motivo è un fastidio al polpaccio sinistro, che non ha consentito al Faraone neppure di accomodarsi in panchina. SportFace.

