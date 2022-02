Rob Van Dam:” Inizialmente non credevo nel successo della AEW, ora ho cambiato idea” (Di domenica 13 febbraio 2022) La AEW sta scrivendo pagine importantissime di storia contemporanea nel mondo del Wrestling ed è incredibile quanto abbia ottenuto la federazione di Tony Khan in appena tre anni d’esistenza. In molti avevano profetizzato il grande successo della promotion di Jacksonville, altri Inizialmente avevano dei dubbi come nel caso di Rob Van Dam. Il WWE Hall of Famer ha rivelato ai microfoni di Sportskeeda Wrestling cosa ne pensa della AEW e del successo raggiunto dalla federazione. “Inizialmente pensavo fosse come le altre federazioni” RVD ha ammesso che Inizialmente non ci avrebbe scommesso sulla AEW credendo che la federazione di Tony Khan poteva essere nient’altro che una delle tante federazioni ‘esterne’ alla WWE. Vedendo i primi show della ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 13 febbraio 2022) La AEW sta scrivendo pagine importantissime di storia contemporanea nel mondo del Wrestling ed è incredibile quanto abbia ottenuto la federazione di Tony Khan in appena tre anni d’esistenza. In molti avevano profetizzato il grandepromotion di Jacksonville, altriavevano dei dubbi come nel caso di Rob Van Dam. Il WWE Hall of Famer ha rivelato ai microfoni di Sportskeeda Wrestling cosa ne pensaAEW e delraggiunto dalla federazione. “pensavo fosse come le altre federazioni” RVD ha ammesso chenon ci avrebbe scommesso sulla AEW credendo che la federazione di Tony Khan poteva essere nient’altro che una delle tante federazioni ‘esterne’ alla WWE. Vedendo i primi show...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Rob Van Dam:” Inizialmente non credevo nel successo della AEW, mi sono ricreduto” - - TSOWrestling : Rob Van Dam lotterà in Irlanda! #TSOW // #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE Rob Van Dam: 'Ero pronto a tornare in WWE alla Royal Rumble, ma non mi hanno chiamato' -… - zazoomblog : Rob Van Dam: “Ero pronto a tornare in WWE alla Royal Rumble ma non mi hanno chiamato” - #pronto #tornare #Royal… - zazoomblog : Rob Van Dam: “Il mio dream match se dovessi tornare in WWE sarebbe con Ricochet” - #dream #match #dovessi #tornare -

Ultime Notizie dalla rete : Rob Van Il tema della morte in 10 film e serie tv da vedere in streaming Dirige Rob Reiner , con Nicholson già in "Codice d'onore". Su Netflix L'amore che resta Dodicesimo film di Gus Van Sant , reduce dai due Oscar per "Milk" di tre anni prima. Mia Wasikowska interpreta ...

Pam & Tommy, il trailer ... E van Goldberg, James Weaver e Alex McAtee per Point Grey; Megan E llison, Sue Naegle e Ali Krug per Annapurna. La serie è scritta dagli e xecutive producer Rob Siegel e DV DeVincentis e ...

Rob Van Dam annunciato per ScrapperMania 6 The Shield Of Sports Hoe de deelscooter van Go Sharing in Zwolle kwam, zag en verdween Zij kwam in het nieuws nadat ze vanuit ziekenhuis Isala in Zwolle met hulp van president Erdogan naar Turkije is overgebracht. Rob Zuidema begint donderdag als interim zakelijk directeur van Museum de ...

Uitslagen en verlagen volleybal: Rivo onderuit bij eerste competitieduel in maanden, Bovo pakt koppositie Dynamo leed een ingecalculeerd verlies tegen de koploper. Het team van trainer Rob Luijrink miste één speelster door corona, een ander was op vakantie en daarnaast speelden twee speelsters op een voor ...

DirigeReiner , con Nicholson già in "Codice d'onore". Su Netflix L'amore che resta Dodicesimo film di GusSant , reduce dai due Oscar per "Milk" di tre anni prima. Mia Wasikowska interpreta ...... EGoldberg, James Weaver e Alex McAtee per Point Grey; Megan E llison, Sue Naegle e Ali Krug per Annapurna. La serie è scritta dagli e xecutive producerSiegel e DV DeVincentis e ...Zij kwam in het nieuws nadat ze vanuit ziekenhuis Isala in Zwolle met hulp van president Erdogan naar Turkije is overgebracht. Rob Zuidema begint donderdag als interim zakelijk directeur van Museum de ...Dynamo leed een ingecalculeerd verlies tegen de koploper. Het team van trainer Rob Luijrink miste één speelster door corona, een ander was op vakantie en daarnaast speelden twee speelsters op een voor ...