Rivoluzione nel mondo delle previsioni, nasce ItaliaMeteo: di cosa si tratta? (Di domenica 13 febbraio 2022) Si chiama ItaliaMeteo e avrà il compito di coordinare tutte le stazioni meteorologiche italiane. La nuova agenzia nazionale del meteo diventa finalmente realtà dopo tre anni di duro lavoro per arrivare ad una centrale unica in grado di elaborare milioni di dati provenienti dagli oltre 4.500 punti di osservazione situati nei comuni italiani. Ad essi, si andranno ad unire anche i dati raccolti dalle stazioni dell’Aeronautica Militare, ma anche dai 23 radar gestiti dalle regioni e dalla Protezione civile, dai centri nivologici civili e militari, dalle reti per la rilevazione dei fulmini e dalle boe della rete mareografica dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). LEGGI ANCHE => previsioni Meteo San Valentino: che tempo dobbiamo aspettarci? Finora tutti questi enti agivano separatamente, mentre ora si ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 13 febbraio 2022) Si chiamae avrà il compito di coordinare tutte le stazioni meteorologiche italiane. La nuova agenzia nazionale del meteo diventa finalmente realtà dopo tre anni di duro lavoro per arrivare ad una centrale unica in grado di elaborare milioni di dati provenienti dagli oltre 4.500 punti di osservazione situati nei comuni italiani. Ad essi, si andranno ad unire anche i dati raccolti dalle stazioni dell’Aeronautica Militare, ma anche dai 23 radar gestiti dalle regioni e dalla Protezione civile, dai centri nivologici civili e militari, dalle reti per la rilevazione dei fulmini e dalle boe della rete mareografica dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). LEGGI ANCHE =>Meteo San Valentino: che tempo dobbiamo aspettarci? Finora tutti questi enti agivano separatamente, mentre ora si ...

