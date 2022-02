Ricostruzione lenta | bilanci in crisi ed emigrazione di massa | 5 anni dopo il terremoto Amatrice rischia di sparire Il sindaco | “Se continua così il Comune lo chiudiamo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 febbraio 2022)di, stavolta sul serio. A cinquedal sisma del centro Italia nella cittadina in provincia di Rieti laè lentissima e la burocrazia minaccia di trascinare tutto in un baratro, anche le casse comunali. A oggi soltanto il 10 per cento degli immobili è stato ricostruito, o comunque è in costruzione: equivale a dire circa 700 sugli oltre 7.000 stabili spazzati via dal sisma. Una trentina di questi sono prossimi alla consegna, una cifra minima se pensiamo che il 90 per cento delle strutture è ancora inagibile. Tra le 69 frazioni che compongono la città nessuna ha mai superato l’emergenza. In vista di una riunione che si terrà in settimana, da tutte le frazioni è stata recapitata aluna lista dei da cui ancora non si è ...