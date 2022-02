Resistenza: Porzus, cerimonia per 'non dimenticare' (Di domenica 13 febbraio 2022) Una cerimonia per non dimenticare. E' quella tenutasi oggi in occasione del 77/o anniversario dell'eccidio delle malghe di Porzus, dove tra il 7 e il 18 febbraio del 1945, vennero uccisi 17 partigiani ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 13 febbraio 2022) Unaper non. E' quella tenutasi oggi in occasione del 77/o anniversario dell'eccidio delle malghe di, dove tra il 7 e il 18 febbraio del 1945, vennero uccisi 17 partigiani ...

