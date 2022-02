Advertising

serenel14278447 : Rave party alle porte di Milano con centinaia di ragazzi - AcerboLivio : Assago, rave party abusivo con centinaia di giovani nella ex Bomisa: «Non vi libererete mai di noi» - visitorcity : RT @milano_today: Rave party abusivo alle porte di Milano, centinaia gli identificati - milano_today : Rave party abusivo alle porte di Milano, centinaia gli identificati -

Ultime Notizie dalla rete : Rave party

La Questura e i Carabinieri sono intervenuti per bloccare unabusivo organizzato nel Comune di AssagoAlcune centinaia di ragazzi si sono dato appuntamento questa notte per unnella zona industriale di Assago, alle porte di Milano, in un capannone abbandonato dove si producevano bottoni. Quando sono arrivati sul posto i carabinieri di Corsico e gli agenti della ...Assago (Milano) - Rave party nella notte nella zona industriale di Assago, nel Milanese. Alcune centinaia di ragazzi si sono dato appuntamento in un capannone abbandonato dove si producevano bottoni.Centinaia di persone hanno preso parte a un rave party organizzato ad Assago, alle porte di Milano. I partecipanti si sono ritrovati nella notte in un capannone in disuso in via Idiomi 13 e sono ...