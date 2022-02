«Questa sconfitta è la copertina della mia carriera fallimentare». Marco Tadé, il campione di dignità che insegna come si perde – Il video (Di domenica 13 febbraio 2022) Pochi, anche tra gli atleti, riuscirebbero a perdere con l’onestà di Marco Tadé, non certo primo nelle gobbe di Pechino 2022 ma campione di grande dignità. Il 18esimo posto raggiunto è stato il meglio che lo sciatore freestyle di Locarno è riuscito a fare, ma il modo in cui ha lasciato le Olimpiadi invernali lo ha consacrato tra i più grandi degli ultimi Giochi. Il ticinese è finito anche sulla prima pagina del Corriere della Sera, dove Aldo Grasso ha descritto la sua intervista come: «una sorta di inno al perdente, di elogio del wonderful loser». Nessuna accusa all’arbitro, men che meno al tecnico o alla pista, nessun gesto di stizza che avrebbe alleggerito di certo la responsabilità di una sconfitta amara. Intervistato dalla tv ... Leggi su open.online (Di domenica 13 febbraio 2022) Pochi, anche tra gli atleti, riuscirebbero are con l’onestà di, non certo primo nelle gobbe di Pechino 2022 madi grande. Il 18esimo posto raggiunto è stato il meglio che lo sciatore freestyle di Locarno è riuscito a fare, ma il modo in cui ha lasciato le Olimpiadi invernali lo ha consacrato tra i più grandi degli ultimi Giochi. Il ticinese è finito anche sulla prima pagina del CorriereSera, dove Aldo Grasso ha descritto la sua intervista: «una sorta di inno alnte, di elogio del wonderful loser». Nessuna accusa all’arbitro, men che meno al tecnico o alla pista, nessun gesto di stizza che avrebbe alleggerito di certo la responsabilità di unaamara. Intervistato dalla tv ...

