Psg | Pochettino sorride per Neymar | Ramos salta il Real Madrid

(Di domenica 13 febbraio 2022) Il Psg martedì affronterà ilnell’andata degli ottavi di Champions League:recupera, ma perdeIl Psg martedì affronterà ilin Champions League. Gli ottavi di finale diretti da Orsato, vedrà un ritorno importante per i parigini. Secondo quanto riportato da L’Equipe,recuperatornato in gruppo in questa settimana. Sorriso a metà perché, invece, mancherà Sergioper la grande sfida da ex contro i blancos. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Psg Pochettino

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ilmartedì affronterà il Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League:recupera Neymar, ma perde Ramos Ilmartedì affronterà il Real Madrid in Champions League. Gli ottavi di finale diretti da Orsato, vedrà un ritorno importante per i parigini. Secondo ...Nessuna sorpresa in casa Paris Saint Germain sul tema infermeria. Sergio Ramos e Neymar sono i due nomi illustri alle prese con il recupero dai rispettivi problemi fisici e perc'è una brutta e una buona notizia. Come riferito da L'Equipe, a causa di un infortunio al polpaccio, Sergio Ramos salterà anche la sua gara del cuore contro la sua ex squadra, quella che l'...Nessuna sorpresa in casa Paris Saint Germain sul tema infermeria. Sergio Ramos e Neymar sono i due nomi illustri alle prese con il recupero dai rispettivi problemi fisici e per Pochettino c’è una ...soprattutto se a Pochettino succedesse Zidane in panchina. Poi c’è Memphis Depay. La posizione di Depay al Barcelona è a dir poco in dubbio : l’attaccante non ha mai trovato continuità in blaugrana.