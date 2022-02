Proteste No vax a Parigi, 97 fermi e 513 multe: sequestrati oltre 300 veicoli (Di domenica 13 febbraio 2022) Lunedì in programma mega raduno No vax a Bruxelles - La prefettura precisa che il divieto di manifestare permane per tutta la giornata di domenica. oltre alle persone che sono state fermate sabato all'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 febbraio 2022) Lunedì in programma mega raduno No vax a Bruxelles - La prefettura precisa che il divieto di manifestare permane per tutta la giornata di domenica.alle persone che sono state fermate sabato all'...

Advertising

Tg3web : Nei mesi più duri del covid da medico negava il virus e capeggiava le proteste no vax. Ora, pentito, svela le dinam… - fanpage : La destra radicale ha tentato in tutti i modi di inserirsi nelle proteste #novax e #nogreenpass con l’obiettivo di… - sole24ore : ?? #Coronavirus oggi. Proteste no vax in Nuova Zelanda nonostante il ciclone - beretta_gio : Nuova Zelanda, il ciclone Dovi non arresta le proteste: no vax da sei giorni davanti al Parlamento - telodogratis : Covid: Francia, 97 fermi e 513 multe per proteste no-vax -