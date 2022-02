Probabili formazioni Venezia-Genoa: ventiseiesima giornata Serie A 2021/2022 (Di domenica 13 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Venezia-Genoa, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 20 febbraio nel palcoscenico dello stadio Penzo. Potrete seguire la sfida in diretta tv su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Venezia – Aramu, Henry e Nani dovrebbero comporre il tridente d’attacco. Vacca e Kiyine i due indisponibili, Crnigoj verso la conferma. Genoa – Spazio al 4-2-3-1 con Amiri che dovrebbe agire sulla trequarti. Badelj e Sturaro in mediana. Destro favorito, ma Piccoli scalpita. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 20 febbraio nel palcoscenico dello stadio Penzo. Potrete seguire la sfida in diretta tv su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Aramu, Henry e Nani dovrebbero comporre il tridente d’attacco. Vacca e Kiyine i due indisponibili, Crnigoj verso la conferma.– Spazio al 4-2-3-1 con Amiri che dovrebbe agire sulla trequarti. Badelj e Sturaro in mediana. Destro favorito, ma Piccoli scalpita. Le...

