Probabili formazioni Salernitana-Milan: ventiseiesima giornata Serie A 2021/2022 (Di domenica 13 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Salernitana-Milan, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 19 febbraio nella cornice dell’Arechi con le due squadre a caccia dei tre punti in palio. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Salernitana – Verdi, Bonazzoli e Ribery nel tridente d’attacco, ma Mousset scalpita. Fazio e Dragusin confermati al centro della difesa. Milan – Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao alle spalle di Giroud. Kessie e Tonali invece dovrebbero agire in mediana. Torna Theo Hernandez dopo la squalifica. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 19 febbraio nella cornice dell’Arechi con le due squadre a caccia dei tre punti in palio. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Verdi, Bonazzoli e Ribery nel tridente d’attacco, ma Mousset scalpita. Fazio e Dragusin confermati al centro della difesa.– Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao alle spalle di Giroud. Kessie e Tonali invece dovrebbero agire in mediana. Torna Theo Hernandez dopo la squalifica. Le...

