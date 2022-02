Probabili formazioni Atalanta-Olympiacos: andata spareggio Europa League 2021/2022 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Atalanta-Olympiacos, match dell’andata dello spareggio di Europa League 2021/2022. Si gioca alle 21:00 di giovedì 17 febbraio nella cornice del Gewiss Stadium. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, Sky e TV8 in chiaro. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Atalanta – Spazio al 3-4-2-1 con Pasalic e Boga alle spalle di Muriel unica punta. De Roon e Freuler agiranno invece in mediana. Olympiacos – Soares guida il tridente del 4-3-3 con Masouras e Camara ai lati. Le Probabili formazioni Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ledi, match dell’dellodi. Si gioca alle 21:00 di giovedì 17 febbraio nella cornice del Gewiss Stadium. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, Sky e TV8 in chiaro. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio al 3-4-2-1 con Pasalic e Boga alle spalle di Muriel unica punta. De Roon e Freuler agiranno invece in mediana.– Soares guida il tridente del 4-3-3 con Masouras e Camara ai lati. Le(3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #LIGA #Espanyol Vs #Barcellona è una gara valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola che si gioc… - ilveggente_it : ?? #LIGUE1 #Metz Vs #Marsiglia è una partita della ventiquattresima giornata di Ligue 1 che si giocherà stasera all… - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #Hoffenheim Vs #ArminiaBielefeld è una partita della ventiduesima giornata della Bundesliga che si g… - zazoomblog : Probabili formazioni Venezia-Genoa: ventiseiesima giornata Serie A 2021-2022 - #Probabili #formazioni #Venezia-Gen… - infoitsport : Ascoli-Como, Serie B: diretta tv, probabili formazioni, pronostici -