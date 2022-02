Pro Sesto-FeralpiSalò oggi in tv | programma | orario e streaming girone A Serie C

Leggi su sportface

(Di domenica 13 febbraio 2022) Proscenderanno in campo nel match valido per la ventiseiesima giornata diC 2021/2022. Fischio d’inizio alle 14:30 di domenica 13 febbraio per ilA. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal 1? di gioco. La penultima del campionato ospita la quarta forza del. Potrete seguire la sfida grazie alla direttadella piattaforma Eleven Sports. Non sarà quindi trasmessa in tv in chiaro. SportFace.