Privatizzazione Ita | Cottarelli | “Il governo fa bene”

MILANO – "Il governo vuole privatizzare Ita. Fa bene. Lo stato non ha vantaggi comparati nel gestire compagnie aeree. Lo stato ha cose ben più importanti da fare (istruzione, sanità, giustizia, infrastrutture, eccetera). Faccia prima bene quelle, casomai, prima di pensare a gestire aerei". Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa.

