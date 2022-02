Premier: Tottenham in caduta libera, con i Wolves il terzo ko di fila! Vince il Liverpool. Alle 17.30 LIVE: il West Ham (Di domenica 13 febbraio 2022) Prosegue la 25a giornata di Premier League, con altri quattro match in programma in questa domenica. Alle 15 tre partite: il LIVErpool, secondo... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022) Prosegue la 25a giornata diLeague, con altri quattro match in programma in questa domenica.15 tre partite: il, secondo...

Advertising

lucacohen : Tottenham escluso I confronti col Chelsea (persi tutti tra premier e coppa), non perdeva dal 4 novembre. Gioco 1 fisso Perde in casa - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Tottenham-#Wolverhampton, #PremierLeague 2021/2022 - sportli26181512 : Premier League: alle 15 LIVE Burnley-Liverpool e Tottenham-Wolves: Prosegue la 25a giornata di Premier League, con… - ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE #Tottenham Vs #Wolverhampton è una partita della venticinquesima giornata di Premier League che… - skillandbet : ? Pronostici Premier League ? ?? -