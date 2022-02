Premier League 2021/2022: vincono Wolves, Liverpool e Newcastle, tonfo Tottenham (Di domenica 13 febbraio 2022) Tris di gare nel pomeriggio di Premier League. Pochi gol e poche emozioni rispetto al solito, ma una gran sorpresa: il tonfo del Tottenham. Gli uomini di Conte infatti sono usciti sconfitti dal match contro il Wolverhampton 2-0. Succede tutto nei primi 20 minuti e la difesa londinese fa parecchia acqua, con due gol quasi regalati, rispettivamente a Raul Jimenez e Leander Dendoncker. Grazie a questa vittoria, i lupi superano in classifica proprio il Tottenham. Porta 3 punti a casa anche il Liverpool, in trasferta contro il Burnley, grazie al gol, al minuto 40? di Fabinho, tenendo il secondo posto e lasciando gli avversari in ultima posizione. A sorpresa vince anche il Newcastle contro l’Aston Villa grazie alla rete di Kieran Trippier direttamente su calcio di ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Tris di gare nel pomeriggio di. Pochi gol e poche emozioni rispetto al solito, ma una gran sorpresa: ildel. Gli uomini di Conte infatti sono usciti sconfitti dal match contro il Wolverhampton 2-0. Succede tutto nei primi 20 minuti e la difesa londinese fa parecchia acqua, con due gol quasi regalati, rispettivamente a Raul Jimenez e Leander Dendoncker. Grazie a questa vittoria, i lupi superano in classifica proprio il. Porta 3 punti a casa anche il, in trasferta contro il Burnley, grazie al gol, al minuto 40? di Fabinho, tenendo il secondo posto e lasciando gli avversari in ultima posizione. A sorpresa vince anche ilcontro l’Aston Villa grazie alla rete di Kieran Trippier direttamente su calcio di ...

