Premier League 2021/2022, assist del Leicester allo United: pari con il West Ham (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Leicester di Rodgers ha frenato la corsa verso l’Europa del West Ham, in occasione della venticinquesima giornata della Premier League 2021/2022. pari tra Foxes e Hammers per 2-2, presso il King Power Stadium, maturato per metà durante la prima frazione di gioco; sussulto di Bowen su assist di Diop al 10? di gioco, ma replica di Tielemans su calcio di rigore proprio sul finire della frazione: penalty vincente al 45? e squadre al riposo in equilibrio assoluto. Intensità e molteplici occasioni da gol create dai padroni di casa, sino al vantaggio, poi divenuto vano, di Pereira al 57?; partenza di fuoco del Leicester nel secondo tempo, utile alla causa considerando il minimo ed essenziale per evitare una possibile sconfitta. Anche ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Ildi Rodgers ha frenato la corsa verso l’Europa delHam, in occasione della venticinquesima giornata dellatra Foxes e Hammers per 2-2, presso il King Power Stadium, maturato per metà durante la prima frazione di gioco; sussulto di Bowen sudi Diop al 10? di gioco, ma replica di Tielemans su calcio di rigore proprio sul finire della frazione: penalty vincente al 45? e squadre al riposo in equilibrio assoluto. Intensità e molteplici occasioni da gol create dai padroni di casa, sino al vantaggio, poi divenuto vano, di Pereira al 57?; partenza di fuoco delnel secondo tempo, utile alla causa considerando il minimo ed essenziale per evitare una possibile sconfitta. Anche ...

