Polpette di Benedetta al sugo “Ecco Il mio trucco per farle croccanti fuori e soffici dentro Uso la ricotta” La ricetta segreta

Leggi su cityroma

(Di domenica 13 febbraio 2022)facile delledial, morbide e gustose. Un’alternativa alle classichedi carne ma altrettanto golose. Questesono ideali anche da preparare per un’aperitivo tra amici, perché una polpettina tira l’altra e sono buone sia calde che fredde. Vediamo adesso insieme come preparare ledialdiRossi di Fatto in casa dadialINGREDIENTI INGREDIENTI PER CIRCA 25di pecora 350 g Pane casereccio mollica 140 g Pecorino da grattugiare 60 g Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 40 g Uova medie 2 Aglio ½ ...