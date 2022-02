Peugeot - Dalla 301 alla 308 | la storia di dieci generazioni - FOTO GALLERY

(Di domenica 13 febbraio 2022) Con l'arrivo sul mercato della nuova 308, che abbiamo provato su Quattroruote di febbraio, salgono aledella serie 300 della, quasi tutte prodotte (anche o esclusivamente) nello storico stabilimento francese di Sochaux, tranne la 309, fabbricata a Poissy, e l'ultima arrivata, assemblata a Mulhouse. Del resto, parliamo di unache prende il via nel marzo del 1932, cioè 90 anni fa, quando debutta la famiglia della 301. Da allora non mancheranno modelli di grande successo, vetture di nicchia (anche con carrozzeria Pininfarina), ben due Auto dell'anno e macchine dai notevoli contenuti tecnologici. Le troverete nella nostra galleria d'immagini, dove ripercorriamo tutte ledella serie 300.

Con l'arrivo sul mercato della nuova 308, che abbiamo provato su Quattroruote di febbraio , salgono a dieci le generazioni della serie 300 della, quasi tutte prodotte (anche o esclusivamente) nello storico stabilimento francese di Sochaux , tranne la 309, fabbricata a Poissy, e l'ultima arrivata, assemblata a Mulhouse. Del resto, ...... a capo del gruppo promotore finprima edizione del 1991 " perché siamo riusciti a dare sfogo ...in mostra la sua Fiat Ritmo 130 promettendo battaglia contro la BMW M3 di Volpino o la205 ...