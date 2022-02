Pescara “Il Club delle Vagine Tristi” il romanzo di Elisabetta Barbara De Sanctis

(Di domenica 13 febbraio 2022) “Il” diDeè un coinvolgenteambientato nella città di Barcellona, della quale si restituiscono i colori, gli odori e le affascinanti atmosfere. L’autrice narra la storia di quattro donne quarantacinquenni profondamente diverse tra loro, ma che sono unite dalla condivisione del passato più dolce, quello legato all’adolescenza. Pilar Gispert, Amparo Molina, Leticia García e Irma Andreu hanno fondato ilquando erano al liceo, in un momento in cui si sentivano pronte a spaccare il mondo – «Quel nome era parso quanto mai azzeccato per le velleità pseudo femministe di quattro ragazzine decise a tutto pur di ...

Advertising

NotizieAbruzzo : Club Aquatico Pescara - Aquademia Velletri 11-5: il racconto del match - ASRomaIE : RT @RomaTunisi: Ci vederemo domenica ore 17:00 per la pre partita di serie A SASSUOLO-AS ROMA insieme con il presidente @ASRomaIE Stefan… - RomaTunisi : Ci vederemo domenica ore 17:00 per la pre partita di serie A SASSUOLO-AS ROMA insieme con il presidente @ASRomaIE… - freketeve : #Pescara finalmente torniamo?? freKeteve Club anno 2022 ? ogni #VENERDÌ ? #NETTUNO #Cena e #Disco c/Sax #Live VEDI?… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara Club

VASTO - Senza il classico match domenicale della Vasto Basket - la sfida contro ilBasket è stata rinviata al 3 marzo per alcune positività al Covid nelbiancazzurro - nel programma degli eventi di questa domenica c'è tantissimo calcio. Ecco tutti gli appuntamenti da ......decise di investire su questo centrocampista che in due anni aveva fatto faville neldel ... Nel novembre '95 decise di chiudere la sua esperienza con ilcagliaritano per ricongiungersi con ...Sabato prossimo si torna in acqua alla Scandone per il match con il Club Aquatico Pescara, incontro che segnerà il debutto casalingo per capitan Lamoglia e compagni.PESCARA – Prima giornata di serie B (girone 3) e prima vittoria per il Club Aquatico, davanti al pubblico amico delle Naiadi. Sconfitta la formazione neopromossa dell’Aquademia Velletri, un 11-5 ...