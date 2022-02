Perché stanotte anche tu sarai attaccato alla tv per guardare il Super Bowl (Di domenica 13 febbraio 2022) È da sempre l'evento più seguito al mondo, capace di incollare al televisore in media qualcosa come 100 milioni di americani: nella notte tra domenica e lunedì al SoFi Stadium di Los Angeles andrà in scena il Super Bowl numero 56, che vedrà di fronte i campioni della National Football Conference dei Los Angeles Rams e quelli dell'American Football Conference dei Cincinnati Bengals, mai prima d'ora avversarie nella sfida finale per il trofeo più prestigioso dello sport americano. Evento unico e planetario dove tutti vogliono esserci, al punto che nel 2021 il prezzo per uno spot pubblicitario di 30 secondi ha raggiunto il suo massimo storico, salendo a 5,6 milioni di dollari (oltre 4,6 milioni di euro), primato che sta per essere già battuto: quest’anno, infatti, un passaggio televisivo costerà non meno di 6 milioni di dollari (circa 5,2 milioni di ... Leggi su gqitalia (Di domenica 13 febbraio 2022) È da sempre l'evento più seguito al mondo, capace di incollare al televisore in media qualcosa come 100 milioni di americani: nella notte tra domenica e lunedì al SoFi Stadium di Los Angeles andrà in scena ilnumero 56, che vedrà di fronte i campioni della National Football Conference dei Los Angeles Rams e quelli dell'American Football Conference dei Cincinnati Bengals, mai prima d'ora avversarie nella sfida finale per il trofeo più prestigioso dello sport americano. Evento unico e planetario dove tutti vogliono esserci, al punto che nel 2021 il prezzo per uno spot pubblicitario di 30 secondi ha raggiunto il suo massimo storico, salendo a 5,6 milioni di dollari (oltre 4,6 milioni di euro), primato che sta per essere già battuto: quest’anno, infatti, un passaggio televisivo costerà non meno di 6 milioni di dollari (circa 5,2 milioni di ...

