Pedopornografia | polizia | nel 2021 arrestate 137 persone | +98% rispetto al 2020

(Di domenica 13 febbraio 2022) Sono state 137 lenelgrazie agli investigatori del Centro nazionale per il contrasto dellaon line (Cncpo), con un aumento del 98%all’anno precedente. In aumento anche i soggetti denunciati: 1.400 (+17%). Lo riporta il numero di febbraio dimoderna, che tratta anche i temi della compravendita di falsi Green Pass attraverso la rete e piattaforme come Telegram, delle false offerte di lavoro, dell'adescamento dei minorenni online e dell'aumento dei disturbi alimentari.

... tra i pochi reati in aumento, la, per cui sono triplicate le segnalazioni . Infatti 'se guardiamo al numero totale dei minorenni arrestati o fermati dalle forze di, siamo ...... tra i pochi reati in aumento, la, per cui sono triplicate le segnalazioni. È il ... 'se guardiamo al numero totale dei minorenni arrestati o fermati dalle forze di, siamo ...la pedopornografia, per cui sono triplicate le segnalazioni. È il quadro che emerge dal rapporto dell'associazione Antigone dedicato alla giustizia minorile: "se guardiamo al numero totale dei ...Le segnalazioni su tutto il Lazio arrivano dall'osservatorio internazionale Ncmec che a sua volta contatta la polizia postale. Le denunce di genitori e insegnanti sono ancora troppo poche: "Quando ...