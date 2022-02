Pechino 2022 | short track | sfuma sogno medaglia per Sighel

Leggi su italiasera

(Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) –ildi Pietrodi conquistare il podio nella finale dei 500 metri di. L’azzurro, qualificatosi al fotofinish nella semifinale, partiva in quinta e ultima posizione: risalito in quarta, nell’ultimo giro durante l’attacco è scivolato e caduto. Oro all’ungherese Shaoang Liu, argento per il russo Ivliev, bronzo per il canadese Dubois. Per quanto riguarda la staffetta femminile 3000m quinto posto per l’Italia. Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Martina Valcepina e Cynthia Mascitto avevano vinto la finale B. L'articolo proviene da Italia Sera.