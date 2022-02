Pechino 2022 | sci di fondo | staffetta maschile | oro alla Russia | Italia 8ª

Leggi su sportface

(Di domenica 13 febbraio 2022) 42 anni dopo Lake Placid 1980, latorna a vincere laolimpica4×10 km e ben 50 anni dopo Sapporo 1972 torna a fare doppietta maschi e femmine. Infatti, dopo la4×5 km femminile vinta nella giornata di sabato 12 febbraio, i maschi compiono un’autentica impresa e conquistano la gara. Ai Giochi Olimpici invernali di, il quartetto composto da Alexey Chervotkin, Alexander Bolshunov, Denis Spitsov e Sergey Ustiugov domina la gara dal primo all’ultimo metro, non destando mai l’impressione di andare in difficoltà. Chervotkin, grazie ad una splendida azione in classico nella prima frazione, inizia lo show dei russi che viene confermato da Bloshunov e Spitsov e finalizzato da Ustiugov in ultima frazione. Seconda, la Norvegia. Il quartetto ...