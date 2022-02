Pechino 2022, l’Italia del fondo maschile in ottava posizione (Di domenica 13 febbraio 2022) Pechino – La Russia si è aggiudicata la medaglia d’oro nella staffetta 4×10 km di sci di fondo maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Dopo la vittoria nella staffetta femminile, i russi – con la squadra composta da Chervotkin, Bolshunov, Spitsov e Ustiugov – ha dominato la competizione, terminando col tempo di 1h51’49?4 e infliggendo più di un minuto di distacco alla Norvegia (Iversen, Golberg, Holund e Klaebo), seconda classificata. Medaglia di bronzo al collo del team francese, attardato di 1’16?4, con il quartetto Jouve, Lapalus, Parisse e Manificat a spaventare fino all’ultimo i quotati rivali norvegesi. Ha chiuso in ottava posizione la squadra italiana formata da Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Davide Graz. Terzi dopo il primo ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 13 febbraio 2022)– La Russia si è aggiudicata la medaglia d’oro nella staffetta 4×10 km di sci dialle Olimpiadi di. Dopo la vittoria nella staffetta femminile, i russi – con la squadra composta da Chervotkin, Bolshunov, Spitsov e Ustiugov – ha dominato la competizione, terminando col tempo di 1h51’49?4 e infliggendo più di un minuto di distacco alla Norvegia (Iversen, Golberg, Holund e Klaebo), seconda classificata. Medaglia di bronzo al collo del team francese, attardato di 1’16?4, con il quartetto Jouve, Lapalus, Parisse e Manificat a spaventare fino all’ultimo i quotati rivali norvegesi. Ha chiuso inla squadra italiana formata da Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Davide Graz. Terzi dopo il primo ...

