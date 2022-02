Pechino 2022 | gigante maschile | Odermatt guida la prima manche | De Aliprandini 6°

Leggi su sportface

(Di domenica 13 febbraio 2022) Marcoè al comando dopo ladello slalomdi sci alpino alle Olimpiadidi. Lo svizzero in 1’02?93 si mette davanti a tutti in una run caratterizzata dalla scarsissima visibilità, precedendo il sorprendente austriaco Stefan Brennsteiner di soli 4 centesimi. Classifica cortissima per il podio con Mathieu Faivre, Henrik Kristoffersen e Thibaut Favrot racchiusi in 11 centesimi. L’Italia sorride con Luca De, considerato il sesto posto dell’azzurro, le cui condizioni erano un’incognita dopo l’infortunio rimediato in Coppa del Mondo. Per il nativo di Cles c’è una sesta posizione a 49 centesimi da. Delude invece il francese Alexis Pinturault che è undicesimo a oltre un ...