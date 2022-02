Pechino 2022, giamaicano ultimo in gigante: “Ora datemi una birra” (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sono arrivato al traguardo, ora datemi una birra”. Benjamin Alexander è il primo atleta giamaicano a partecipare ad una gara di sci alpino alle Olimpiadi. A Pechino 2022, il 38enne di Northampton – figlio di padre giamaicano e madre inglese – ha chiuso all’ultimo posto nel gigante maschile con un ritardo di 1’09” dal vincitore, lo svizzero Mario Odermatt. Alexander, laureato in ingegneria ed ex DJ, ha viaggiato in 67 paesi diversi e si è avvicinato allo sci solamente nel 2015, qualificandosi per i Giochi Olimpici di Pechino grazie al settimo posto nello slalom gigante ai Campionati Nazionali di Sci di Capo Verde in Liechtenstein. Alexander è il 15° atleta in assoluto a competere con i colori della ... Leggi su funweek (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sono arrivato al traguardo, orauna”. Benjamin Alexander è il primo atletaa partecipare ad una gara di sci alpino alle Olimpiadi. A, il 38enne di Northampton – figlio di padree madre inglese – ha chiuso all’posto nelmaschile con un ritardo di 1’09” dal vincitore, lo svizzero Mario Odermatt. Alexander, laureato in ingegneria ed ex DJ, ha viaggiato in 67 paesi diversi e si è avvicinato allo sci solamente nel 2015, qualificandosi per i Giochi Olimpici digrazie al settimo posto nello slalomai Campionati Nazionali di Sci di Capo Verde in Liechtenstein. Alexander è il 15° atleta in assoluto a competere con i colori della ...

