Pechino 2022, De Aliprandini fuori nel Gigante: oro a Odermatt (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lo svizzero Marco Odermatt vince la medaglia d’oro nello slalom Gigante a Pechino 2022. Non conclude la gara l’unico azzurro rimasto dopo la prima manche, Luca De Aliprandini, caduto nella parte alta del tracciato. L’argento è andato allo sloveno Zan Kranjec a 15 centesimi di distacco da Odermatt, bronzo per il francese Mathieu Faivre a +1.34. Sotto la forte nevicata che ha colpito Yanqing, l’elvetico ha messo in mostra i muscoli resistendo alla pazzesca rimonta dello sloveno Zan Kranjec, per chiudere col tempo complessivo di 2’09?35. Il ventiquattrenne di Buochs aggiunge l’ennesimo sigillo ad una stagione che lo ha già visto conquistare quattro gare su cinque tra le porte larghe in Coppa del mondo, confermando l’ottimo momento di forma nella specialità. Al secondo ... Leggi su italiasera (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lo svizzero Marcovince la medaglia d’oro nello slalom. Non conclude la gara l’unico azzurro rimasto dopo la prima manche, Luca De, caduto nella parte alta del tracciato. L’argento è andato allo sloveno Zan Kranjec a 15 centesimi di distacco da, bronzo per il francese Mathieu Faivre a +1.34. Sotto la forte nevicata che ha colpito Yanqing, l’elvetico ha messo in mostra i muscoli resistendo alla pazzesca rimonta dello sloveno Zan Kranjec, per chiudere col tempo complessivo di 2’09?35. Il ventiquattrenne di Buochs aggiunge l’ennesimo sigillo ad una stagione che lo ha già visto conquistare quattro gare su cinque tra le porte larghe in Coppa del mondo, confermando l’ottimo momento di forma nella specialità. Al secondo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Tutte le medaglie dell'Italia a #Pechino2022. Con l'argento di Moioli e Visintin nello snowboard a… - Fisiofficial : FAVOLOSA WIERER! E’ BRONZO NELLA SPRINT FEMMINILE A PECHINO 2022 ??????#Wearefisi Link--> - RaiPlay : ?? GIGANTE DOROTHEA ?? ???? Con una gara fenomenale l'Azzurra vince la prima medaglia individuale alle Olimpiadi. Siam… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, le gare e i risultati dell'Italia oggi 13 febbraio - formichenews : Per invadere l’Ucraina Mosca ha bisogno di Pechino Il Dragone guarda sornione la situazione in Est Europa. Per il… -