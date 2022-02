Patente nautica, approvati i nuovi quiz: ecco cosa cambia (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Direttore generale del Trasporto marittimo del Mims, Teresa Di Matteo, ha firmato il decreto contenente l’elenco unico nazionale dei quiz di teoria e degli esercizi di carteggio del nuovo esame per la Patente nautica. nuovi quiz per la Patente pubblicati in Gazzetta Ufficiale Entreranno in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fino ad allora sarà applicata la disciplina vigente.Il provvedimento dà attuazione al decreto del ministro Enrico Giovannini del 10 agosto 2021, che ha profondamente innovato il programma dell’esame ed è stato accolto con grande soddisfazione da Confindustria nautica, Confarca e Unasca. Le Associazioni nazionali di categoria plaudono ora al nuovo set di quiz ed esercizi, alla cui realizzazione hanno ... Leggi su nonsolonautica (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Direttore generale del Trasporto marittimo del Mims, Teresa Di Matteo, ha firmato il decreto contenente l’elenco unico nazionale deidi teoria e degli esercizi di carteggio del nuovo esame per laper lapubblicati in Gazzetta Ufficiale Entreranno in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fino ad allora sarà applicata la disciplina vigente.Il provvedimento dà attuazione al decreto del ministro Enrico Giovannini del 10 agosto 2021, che ha profondamente innovato il programma dell’esame ed è stato accolto con grande soddisfazione da Confindustria, Confarca e Unasca. Le Associazioni nazionali di categoria plaudono ora al nuovo set died esercizi, alla cui realizzazione hanno ...

infoiteconomia : Trasporti, approvati i nuovi quiz per l’esame per la patente nautica - DottEmanueleT : Patente nautica, pubblicati i quiz per il nuovo esame. Ecco perché ora è più facile - avespartacus : RT @NauticaReport: Patente Nautica: approvati i nuovi quiz di esame - TORREDAMARE : Patente nautica, ecco come cambiano i quiz - NauticaReport : Patente Nautica: approvati i nuovi quiz di esame -